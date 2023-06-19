Ведущий Анатолий Анатолич обратился к мотоциклистам с просьбой не нарушать покой граждан во время войны “рычанием” их железных друзей.

Он отметил, что любое увлечение заслуживает уважения, однако некоторые сейчас просто неуместны. Показать, какие звуки издает мотоцикл — нормально, но не в стране, где ежедневно летают вражеские ракеты, звуком которых наши граждане и так напуганы.

— В Киеве это тупо издавать звуки со своего мотоцикла, вызывая реакцию испуга у детей, у бабушек, да и даже у современных молодых людей, которые знают что это, но нервы ни к черту, поэтому реакция не очень. Я вчера в центре офигел от количества неадекватов, которые очень хотели показать всем окружающим как рычит их железная кобыла. Имейте ум и совесть, — сказал Анатолич.

Стоит отметить, что подписчики поддержали ведущего, выразив благодарность, что он поднял эту тему.