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Офигел от количества неадекватов: Анатолий Анатолич обратился к мотоциклистам

19 июня 2023, 16:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анатолий Анатолич
Источник: Анатолий Анатолич

Ведущий Анатолий Анатолич обратился к мотоциклистам с просьбой не нарушать покой граждан во время войны “рычанием” их железных друзей.

Он отметил, что любое увлечение заслуживает уважения, однако некоторые сейчас просто неуместны. Показать, какие звуки издает мотоцикл — нормально, но не в стране, где ежедневно летают вражеские ракеты, звуком которых наши граждане и так напуганы.

— В Киеве это тупо издавать звуки со своего мотоцикла, вызывая реакцию испуга у детей, у бабушек, да и даже у современных молодых людей, которые знают что это, но нервы ни к черту, поэтому реакция не очень. Я вчера в центре офигел от количества неадекватов, которые очень хотели показать всем окружающим как рычит их железная кобыла. Имейте ум и совесть, — сказал Анатолич.

Стоит отметить, что подписчики поддержали ведущего, выразив благодарность, что он поднял эту тему.

  • Та же история и в Харькове. Считаю, что на этот вопрос нужно обратить внимание полиции.
  • Спасибо за то, что подняли эту тему.
  • К сожалению, есть полно людей, которые живут совсем в другой реальности. Очень хотелось бы запрета таких шумов от двигателей и скорости аналогичной салютам.
  • Да в Днепре тоже самое, а еще обязательно ночью и во время воздушной тревоги. Неадекваты.
  • К сожалению, такая картина в каждом городе и не только с мото, но и с авто. Каждый раз вздрагиваешь, — делятся в комментариях пользователи сети.
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