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Одягнули наручники: перша вечірка на Холостяку обернулася для Топольського арештом

28 Жовтня 2022, 21:31
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Одягнули наручники: перша вечірка на Холостяку обернулася для Топольського арештом

28 жовтня стартувала прем’єра романтичного реаліті Холостяк 12 з Алексом Топольським.

Учасниці з усіх сил намагалися запам’ятатися головному герою. Приміром Олена Сичова зі Львова вирішила “арештувати” Топольського, скувавши його наручниками.

30-річна капітан поліції зізнається, професію обрала свідомо. Анкету на проходження служби вона подала, щойно оголосили набір.

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На знайомство з Холостяком Олена з’явилася досить ефектно – у шкіряній куртці та на байку. Вона впевнено підійшла до Топольського, представилась і затримала його.

– Надійшло повідомлення, що один дуже гарний чоловік полонив серця дівчат. Для з’ясування усіх обставин вас необхідно затримати. Мушу попередити, що до вас буде застосовано спецзасіб – кайданки. Прошу ваші руки, – сказала вона.

Холостяк не пручався і підіграв Олені. Втім він не врахував, що ключ від наручників дівчина залишить собі. Зустрічати наступну учасницю Алексу довелося зі скутими руками.

Одягнули наручники: перша вечірка на Холостяку обернулася для Топольського арештом / 3 зображення
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Дивіться онлайн 1 випуск Холостяка 12

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