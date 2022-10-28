28 жовтня стартувала прем’єра романтичного реаліті Холостяк 12 з Алексом Топольським.

Учасниці з усіх сил намагалися запам’ятатися головному герою. Приміром Олена Сичова зі Львова вирішила “арештувати” Топольського, скувавши його наручниками.

30-річна капітан поліції зізнається, професію обрала свідомо. Анкету на проходження служби вона подала, щойно оголосили набір.

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На знайомство з Холостяком Олена з’явилася досить ефектно – у шкіряній куртці та на байку. Вона впевнено підійшла до Топольського, представилась і затримала його.

– Надійшло повідомлення, що один дуже гарний чоловік полонив серця дівчат. Для з’ясування усіх обставин вас необхідно затримати. Мушу попередити, що до вас буде застосовано спецзасіб – кайданки. Прошу ваші руки, – сказала вона.

Холостяк не пручався і підіграв Олені. Втім він не врахував, що ключ від наручників дівчина залишить собі. Зустрічати наступну учасницю Алексу довелося зі скутими руками.

Одягнули наручники: перша вечірка на Холостяку обернулася для Топольського арештом / 3 зображення

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