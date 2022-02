Українська співачка та дружина музичного продюсера Потапа Настя Каменських розповіла, як обирала свою весільну сукню.

Артистка опублікувала свій новий блог у YouTube, в якому детально повідала про вибір весільної сукні, а також показала деякі кадри з урочистої церемонії.

Каменських зізналася, що впродовж 15 років дивилася програму на американському телеканалі – Say yes to the dress, що перекладається як скажи так цій сукні. Дії у програмі відбуваються у найпопулярнішому весільному салоні в Америці. Так, потенційні наречені приміряють сукні, розповідаючи, чим керуються при виборі.

– Я коли обирала свою сукню, то точно знала, який силует хочу – сексуальний. Мені хотілося прилеглу сукню, хоча міряла я все, – зауважила Настя.

Каменських наголосила, що не варто відкидати сукні, які на перший погляд не подобаються, оскільки на тобі вони можуть мати чудовий вигляд.

Свою сукню артистка купила в київському салоні. Її порадниками при виборі були мама, подруга Аня та дівчата, які допомагали організовувати весілля. Настя зізналася, що цей момент був особливо зворушливим, при кожному її виході у новій сукні дівчата плакали.

У ролику виконавиця показала вбрання, які розглядала.

Сукня Каменських була від ізраїльського дизайнера Galia Lahav, проте артистка зазначила, що справа не в бренді.

– Питання в тому, що коли ти одягаєш своє вбрання, ти 100% розумієш, що саме цю сукню ти одягнеш, коли йтимеш під вінець… Які це відчуття, наразі згадую, це такі задоволення, такий кайф, – зауважила співачка.

У цій сукні Настя знялася і в своєму кліпі на пісню Почуття.

– Одним із найяскравіших спогадів було те, що я йшла під вінець одна. Мій тато тоді вже не міг так сильно рухати та вести мене. Я пам’ятаю, що я йду і вже майже дійшла до Льоші, але розгорнулася в цьому всьому вбранні і пішла до батька поцілувати його. Запам’ятала його сльози щастя і радості, те, що він побачив мій щасливий день, – поділилася спогадами Каменських.

Артистка на 100% впевнена, що її весільна сукня подобатиметься їй все життя, навіть якщо зміниться мода чи вона побачить ще багато інших гарних вбрань.

– Я точно знаю, що це сталося саме так, як я хотіла. Що я обрала ту сукню. Я її збережу і дуже хотіла б, щоби її побачили мої дітки, – поділилася Настя.

Свою другу весільну сукню, яка була вже для дискотеки, Каменських пошила на замовлення.

– Мені треба було дуже зручна, проста і стильна… Вона було з неопрену, простою, як дві копійки. Я перевзулась у кросівки і стрибала під усі пісні… Я вам наполегливо рекомендую, щоб була друга сукня і щодо неї особливо не варто морочитися, – зазначила артистка.

Настя Каменських і Потап одружилися в травні 2019 року. Артисти всіляко намагалися приховувати свої стосунки, проте шанувальники давно підозрювали, що вони разом.