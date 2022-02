Украинская певица и жена музыкального продюсера Потапа Настя Каменских рассказала, как выбирала свое свадебное платье.

Артистка опубликовала свой новый блог в YouTube, в котором подробно поведала о выборе свадебного платья, а также показала некоторые кадры с торжественной церемонии.

Каменских призналась, что на протяжении 15 лет смотрела программу на американском телеканале — Say yes to the dress, что переводится как скажи да этому платью. Действия в программе происходят в самом популярном свадебном салоне в Америке. Так, потенциальные невесты примеряют платья, рассказывая чем руководствуются при выборе.

— Я когда выбирала свое платье, то точно знала, какой силуэт хочу — сексуальный. Мне хотелось прилегающее платье, хотя мерила я все, — отметила Настя.

Каменских подчеркнула, что не стоит откидывать платья, которые на первый взгляд не нравятся, поскольку на тебе оно может смотреться великолепно.

Свое платье артистка купила в киевском салоне. Ее советчиками при выборе были мама, подруга Аня и девочки, которые помогали организовывать свадьбу. Настя призналась, что этот момент был особенно трогательным, при каждом ее выходе в новом платье девочки плакали.

В ролике исполнительница показала наряды, которые рассматривала.

Платье Каменских было от израильского дизайнера Galia Lahav, однако артистка отметила, что дело вовсе не в бренде.

— Вопрос в том, что когда ты одеваешь свой наряд, ты 100% понимаешь, что именно это платье ты оденешь, когда будешь идти под венец… Какие это ощущения, сейчас вспоминаю, это такие удовольствия, такой кайф, — отметила певица.

В этом платье Настя снялась и в своем клипе на песню Почуття.

— Одним из самых ярких воспоминаний было то, что я шла под венец одна. Мой папа тогда уже не мог так сильно двигать и вести меня. Я помню, что я иду и уже практически дошла до Леши, но развернулась в этом всем наряде и пошла к папе поцеловать его. Запомнила его слезы счастья и радости, то, что он увидел мой счастливый день, — поделилась воспоминаниями Каменских.

Артистка на 100% уверена, что ее свадебное платье будет нравится ей всю жизнь, даже если поменяется мода или она увидит еще много других красивых нарядов.

— Я точно знаю, что это произошло именно так, как я хотела. Что я выбрала то платье. Я его сохраню и очень хотела бы, чтобы его увидели мои детки, — поделилась Настя.

Свое второе свадебное платье, которое было уже для дискотеки, Каменских пошила на заказ.

— Мне надо было очень удобное, простое и стильное… Оно было из неопрена, простое как две копейки. Я переобулась в кроссовки и прыгала под все песни… Я вам настоятельно рекомендую, чтобы было второе платье и на его счет особо не стоит заморачиваться, — отметила артистка.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Артисты всячески пытались скрывать свои отношения, однако поклонники давно подозревали, что они вместе.