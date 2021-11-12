Український виконавець Артем Пивоваров випустив новий трек під назвою Міраж.

Український артист Артем Пивоваров презентував свій новий трек Міраж. Пісня вийшла двома мовами – українською та російською.

Наступного тижня Пивоваров обіцяє показати кліп на цей трек.

Міраж – це історія про незабутню подорож людей у ​​світ мрій та фантазій. Де вірною супутницею є зірка-дороговказ, яка яскраво світить і спрямовує нас до тієї самої заповітної мети.

– Наша пісня про мрійників, про людей, які не обмежують себе у фантазіях. Бажаю вам після прослуховування цієї композиції стати саме такою людиною та полетіти з нами у цей дивовижний світ, – зазначив Пивоваров.

У кожного цей вояж виглядає по-своєму: хтось мріє дивлячись на місяць та зірки, а хтось – на галасливе місто. Хтось мандрує у снах. А хтось отримує задоволення просто занурюючись у чудову атмосферу мрії.

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