Український виконавець Артем Пивоваров випустив новий трек під назвою Міраж.
Український артист Артем Пивоваров презентував свій новий трек Міраж. Пісня вийшла двома мовами – українською та російською.
Наступного тижня Пивоваров обіцяє показати кліп на цей трек.
Міраж – це історія про незабутню подорож людей у світ мрій та фантазій. Де вірною супутницею є зірка-дороговказ, яка яскраво світить і спрямовує нас до тієї самої заповітної мети.
– Наша пісня про мрійників, про людей, які не обмежують себе у фантазіях. Бажаю вам після прослуховування цієї композиції стати саме такою людиною та полетіти з нами у цей дивовижний світ, – зазначив Пивоваров.
У кожного цей вояж виглядає по-своєму: хтось мріє дивлячись на місяць та зірки, а хтось – на галасливе місто. Хтось мандрує у снах. А хтось отримує задоволення просто занурюючись у чудову атмосферу мрії.
Що пишуть у коментарях:
- Обожнюю коли Артем співає саме українською.
- Артем, як завжди в перших рядах привіт із Сибіру місто Красноярськ. Заради тебе намагаюся українською!
- Дякую, що випускаєш треки і українською, і російською! Ти класнючий виконавець та артист!
- Круто, хочеться слухати знов і знов. Думаю, що це новий хіт.
- Як завжди Артем випускає пісню, що хочеться ставити на повтор та слухати до дірок. Харківщина дарує діаманти Україні.
- Обидві версії сподобались. Супер!