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Одразу двома мовами: Артем Пивоваров презентував новий трек Міраж

12 Листопада 2021, 17:14
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Одразу двома мовами: Артем Пивоваров презентував новий трек Міраж

Український виконавець Артем Пивоваров випустив новий трек під назвою Міраж.

Український артист Артем Пивоваров презентував свій новий трек Міраж. Пісня вийшла двома мовами – українською та російською.

Наступного тижня Пивоваров обіцяє показати кліп на цей трек.

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Міраж – це історія про незабутню подорож людей у ​​світ мрій та фантазій. Де вірною супутницею є зірка-дороговказ, яка яскраво світить і спрямовує нас до тієї самої заповітної мети.

– Наша пісня про мрійників, про людей, які не обмежують себе у фантазіях. Бажаю вам після прослуховування цієї композиції стати саме такою людиною та полетіти з нами у цей дивовижний світ, – зазначив Пивоваров.

У кожного цей вояж виглядає по-своєму: хтось мріє дивлячись на місяць та зірки, а хтось – на галасливе місто. Хтось мандрує у снах. А хтось отримує задоволення просто занурюючись у чудову атмосферу мрії.

Що пишуть у коментарях:

  • Обожнюю коли Артем співає саме українською.
  • Артем, як завжди в перших рядах привіт із Сибіру місто Красноярськ. Заради тебе намагаюся українською!
  • Дякую, що випускаєш треки і українською, і російською! Ти класнючий виконавець та артист!
  • Круто, хочеться слухати знов і знов. Думаю, що це новий хіт.
  • Як завжди Артем випускає пісню, що хочеться ставити на повтор та слухати до дірок. Харківщина дарує діаманти Україні.
  • Обидві версії сподобались. Супер!
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Артем Пивоваров
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