Украинский исполнитель Артем Пивоваров выпустил новый трек под названием Мираж.

Украинский артист Артем Пивоваров презентовал свой новый трек Мираж. Песня вышла на двух языках — украинском и русском.

На следующей неделе Пивоваров обещает показать клип на этот трек.

Мираж — это история про незабываемое путешествие людей в мир мечт и фантазий. Где верной спутницей является путеводная звезда, которая ярко светит и направляет нас к той самой заветной цели.

— Наша песня про мечтателей, про людей, которые не ограничивают себя в фантазиях. Желаю вам после прослушивания этой композиции стать именно таким человеком и полететь с нами в этот удивительный мир, — отметил Пивоваров.

У каждого этот вояж выглядит по- своему: кто-то мечтает глядя на луну и звезды, а кто-то — на шумный город. Кто-то путешествует во снах. А кто-то получает удовольствие просто погружаясь в прекрасную атмосферу мечты.

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