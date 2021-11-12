Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

Сразу на двух языках: Артем Пивоваров презентовал новый трек Мираж

12 ноября 2021, 17:14
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Сразу на двух языках: Артем Пивоваров презентовал новый трек Мираж

Украинский исполнитель Артем Пивоваров выпустил новый трек под названием Мираж.

Украинский артист Артем Пивоваров презентовал свой новый трек Мираж. Песня вышла на двух языках — украинском и русском.

На следующей неделе Пивоваров обещает показать клип на этот трек.

Читайте также:
Антон ВельбойНовый хит? Wellboy показал клип на трек Вишні

Мираж — это история про незабываемое путешествие людей в мир мечт и фантазий. Где верной спутницей является путеводная звезда, которая ярко светит и направляет нас к той самой заветной цели.

— Наша песня про мечтателей, про людей, которые не ограничивают себя в фантазиях. Желаю вам после прослушивания этой композиции стать именно таким человеком и полететь с нами в этот удивительный мир, — отметил Пивоваров.

У каждого этот вояж выглядит по- своему: кто-то мечтает глядя на луну и звезды, а кто-то — на шумный город. Кто-то путешествует во снах. А кто-то получает удовольствие просто погружаясь в прекрасную атмосферу мечты.

Что пишут в комментариях:

  • Обожаю когда Артем поет именно на украинском.
  • Артем, як завжди в перших рядах привіт із Сибіру місто Красноярськ. Заради тебе намагаюся українською!
  • Спасибо, что выпускаешь треки и на украинском, и на русском! Ты классный исполнитель и артист!
  • Круто, хочется слушать снова и снова. Думаю, это новый хит.
  • Как всегда, Артем выпускает песню, что хочется ставить на повтор и слушать до дыр. Харьковщина дарит бриллианты Украине.
  • Обе версии понравились. Супер!
Читайте также:
группа АнтителаСтань: Антитела сняли клип с легкоатлеткой Бех-Романчук

Теги
Артем Пивоваров
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка