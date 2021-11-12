Украинский исполнитель Артем Пивоваров выпустил новый трек под названием Мираж.
Украинский артист Артем Пивоваров презентовал свой новый трек Мираж. Песня вышла на двух языках — украинском и русском.
На следующей неделе Пивоваров обещает показать клип на этот трек.
Мираж — это история про незабываемое путешествие людей в мир мечт и фантазий. Где верной спутницей является путеводная звезда, которая ярко светит и направляет нас к той самой заветной цели.
— Наша песня про мечтателей, про людей, которые не ограничивают себя в фантазиях. Желаю вам после прослушивания этой композиции стать именно таким человеком и полететь с нами в этот удивительный мир, — отметил Пивоваров.
У каждого этот вояж выглядит по- своему: кто-то мечтает глядя на луну и звезды, а кто-то — на шумный город. Кто-то путешествует во снах. А кто-то получает удовольствие просто погружаясь в прекрасную атмосферу мечты.
Что пишут в комментариях:
- Обожаю когда Артем поет именно на украинском.
- Артем, як завжди в перших рядах привіт із Сибіру місто Красноярськ. Заради тебе намагаюся українською!
- Спасибо, что выпускаешь треки и на украинском, и на русском! Ты классный исполнитель и артист!
- Круто, хочется слушать снова и снова. Думаю, это новый хит.
- Как всегда, Артем выпускает песню, что хочется ставить на повтор и слушать до дыр. Харьковщина дарит бриллианты Украине.
- Обе версии понравились. Супер!