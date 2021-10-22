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Новий хіт? Wellboy показав кліп на трек Вишні

22 Жовтня 2021, 11:51 Каріна Зуєва
Антон Вельбой
Джерело: Wellboy

Український співак Wellboy (справжнє ім’я Антон Вельбой) презентував кліп на пісню Вишні.

За словами виконавця, трек Вишні про те, що люди часто малюють подумки своє майбутнє, проте не докладають жодних зусиль, щоб його здійснити.

Я підкинув вишню в небо, не попав до рота, – це про те, що люди часто фантазують про своє майбутнє, але без докладених зусиль підкинута вишня не потрапить до рота. В момент, коли вишня підкинута і летить у повітрі, вам потрібна удача чи майстерність, щоб вона потрапила у відповідну точку, – написав Wellboy в Instagram.

Пісня чимось нагадує хіт Wellboy – Гуси: латиноамериканські ритми та комічний текст із прихованим змістом.

У презентованому кліпі є все, що пов’язано з вишнями – компот, вареники, вишневий сад. Крім того, ягода зображена і на волоссі Wellboy.

– Трек Вишні – це просто розрив! Уся пісня продумана так, щоб западати в душу і водночас не набридати, – зазначив артист.

  • Захотілося одразу консервованих вишень і літа. Дуже вайбовий трек.
  • Чудова пісня.
  • Який же ти талант! Ця пісня буде всюди.
  • Антон, це найсильніша робота! Очікування були того варті.
  • Антон, це ж просто розрив! Ти довів усім, що Гуси – не межа, – пишуть у коментарях під відео.
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Раніше ми писали, що Wellboy розповів про створення хіта Гуси. За словами співака, на написання слів для пісні його надихнула природа рідного села Грунь.

Теги
Новий кліп , Прем’єра
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