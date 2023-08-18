Співачка і модель Даша Астаф’єва розповіла, скільки грошей їй потрібно для комфортного життя на місяць. Зірка зізнається – багато коштів ідуть на догляд за собою.

– Я сконцентрувала увагу на засобах для догляду – дуже багато класної косметики. Намагаюся вранці та ввечері робити всі процедури – маски, масажі. Ну, нехай 10 тис. грн – це косметика. Це багато, але допомагає заощадити на різних фахівцях – лікарях і косметологах, – заявила Астаф’єва.

За 2 тис. грн зірка також відвідує косметолога. До цього варто додати бензин – у розмові зі Славою Дьоміним вони дійшли висновку, що це ще 20 тис. грн на місяць, якщо жити за містом.

У Даші також є собаки – для них корм обходиться у 2 тис. грн на місяць. Продукти купує її хлопець – співачка заявила, що він майже в усьому її забезпечує.

– Для всіх дівчат, які важко працювали і звикли бути успішними, це дуже важливе питання. Мені довелося багато чому перенавчатися, адже мій хлопець не залежить від мене, не бере в мене гроші, я його не взуваю і не годую, – розповіла Астаф’єва.

Раніше шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, скільки грошей витрачає на місяць. Так, кулінар витрачає 20 тис. грн на місяць на квартиру, платить водієві 30 тис. грн. і асистенту 30-40 тис. грн.