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Хтось вважає, що $5 тис. – це багато: Клопотенко назвав суму, яка потрібна йому на місяць

14 Серпня 2023, 19:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Евгений Клопотенко

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, скільки грошей витрачає на місяць. У кулінара орендоване житло, є особистий водій і помічник.

Каже, оренда квартири обходиться в 20 тис. грн на місяць, водій – 30 тис. грн, помічник-асистент в 30-40 тис. грн.

– Потрібно допомагати батькам, це 20 тис. грн. Потрібно щось їсти, це теж 20 тис. На купівлю одягу ще 40 тис. Також бензин. За місяць десь 160 тис. грн виходить, але взагалі я можу жити і на 20, – зазначив Клопотенко.

Пояснює, гроші він інвестує – віддає людям, щоб сам міг більше робити речей, які сприяють заробітку. Але загалом, каже, до 28 років жив із батьками, заробляв 6 тис. грн і на той час йому було нормально.

– Можливо, для когось це так звучить, що $5 тис., що багато витрачаю, можна по-іншому. Ще потрібно донатити, але я це не рахував, це не про комфортне життя, а загалом про життя… Мені потрібно, щоб прожити, 10 тис. грн. Якщо чесно, можу взагалі спробувати без грошей. У мене є ресторан, можу там жити, харчуватися, одягу вистачить ще роки на два, – наголосив Євген.

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Джерело
РБК-Україна
Теги
Євген Клопотенко
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