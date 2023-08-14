Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, скільки грошей витрачає на місяць. У кулінара орендоване житло, є особистий водій і помічник.

Каже, оренда квартири обходиться в 20 тис. грн на місяць, водій – 30 тис. грн, помічник-асистент в 30-40 тис. грн.

– Потрібно допомагати батькам, це 20 тис. грн. Потрібно щось їсти, це теж 20 тис. На купівлю одягу ще 40 тис. Також бензин. За місяць десь 160 тис. грн виходить, але взагалі я можу жити і на 20, – зазначив Клопотенко.

Пояснює, гроші він інвестує – віддає людям, щоб сам міг більше робити речей, які сприяють заробітку. Але загалом, каже, до 28 років жив із батьками, заробляв 6 тис. грн і на той час йому було нормально.