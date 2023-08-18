Певица и модель Даша Астафьева рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни на месяц. Звезда признается — много средств идут на уход за собой.

— Я сконцентрировала внимание на средствах для ухода — очень много классной косметики. Стараюсь утром и вечером делать все процедуры — маски, массажи. Ну, пусть 10 тыс. грн — это косметика. Это много, но помогает сэкономить на различных специалистах — врачах и косметологах, — заявила Астафьева.

За 2 тыс. грн звезда также посещает косметолога. К этому стоит добавить бензин — в разговоре со Славой Деминым они пришли к выводу, что это еще 20 тыс. грн в месяц, если жить за городом.

У Даши также есть собаки — для них корм обходится в 2 тыс. грн на месяц. Продукты покупает ее парень — певица заявила, что он почти во всем ее обеспечивает.

— Для всех девушек, которые трудно работали и привыкли быть успешными, это очень важный вопрос. Мне пришлось многому переобучаться, ведь мой парень не зависит от меня, не берет у меня деньги, я его не обуваю и не кормлю, — рассказала Астафьева.

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, сколько денег тратит в месяц. Так, кулинар тратит 20 тыс. грн в месяц на квартиру, платит водителю 30 тыс. грн. и ассистенту 30-40 тыс. грн.