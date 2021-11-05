Довелося переїхати до Європи: Лобода розповіла про нового обранця

Популярна артистка Світлана Лобода, яка повністю приховує своє особисте життя, розкрила деякі моменти в новому інтерв’ю. Зокрема, вона розповіла про свого нового обранця.

В інтерв’ю Маші Єфросиніної Світлана зазначила, що її новий обранець старший за неї.

– Так, він старший. Він мудрий, розуміючий і може ось так мене закутати, – зазначила співачка.

Також Лобода додала, що із новим обранцем вона може відчути себе слабкою дівчинкою.

Ведуча Маша Єфросиніна спитала, як чоловік завоював Лободу, попри її сильний характер.

– Він повинен бути сильнішим за мене. Він мене трохи ламає, і через те, що я його дуже люблю… Я таке ніколи не говорила…я поступаюсь. Коли мені кажуть: Знову ти працюєш, я просив виділити час на відпочинок зі мною. Я одразу думаю: ось уночі я попрацюю, дороблю пісню, а потім проведу час із ним. Коли в тебе сильні почуття, а вони в мене протягом тривалого часу, ця пристрасть тримається, – розповіла Світлана Лобода.

За словами артистки, у неї та її обранця сильні характери. Вони за характером владні люди, тому їм доводиться працювати над стосунками.

Коли ми сперичаємося, то йдемо до кінця. Однак потім розумію, що я жінка і відступаю. Адже переді мною чоловік, причому справжній, дорослий, такий, якого раніше не було в моєму житті, – підкреслила співачка.

Також Єфросиніна поцікавилася, на які умови Світлані довелося піти заради цих стосунків.

– Переїзд до Європи, – сказала Лобода.

Також артистка розповіла про те, чому приховує молодшу дочку Тільду, а також особистість її батька.

2019 року в інтерв’ю Ксенії Собчак співачка говорила, що підписала з коханим контракт, згідно з яким вона не має права розголошувати про нього жодну інформацію. Єфросиніній вона розповіла, що дія контракту вже закінчилася.

– Вже довгий час нам вдається приховувати свої стосунки від преси та шанувальників. Водночас ми, як і всі звичайні пари, ходимо до ресторанів, літаємо у відпустки. Досі нам таланило — нас ніхто не палив, попри відсутність якоїсь спеціальноїї конспірації. Ми собі вирішили: спалять, значить, спалять — потім коментуватимемо. Але наголошу: не поширюватися про стосунки — це моє особисте рішення. Контракту, про який я говорила кілька років тому, вже немає, – наголосила Світлана Лобода.

Світлана Лобода – мати двох дочок: Євангеліни (2011) та Тільди (2018). Батько Євангеліни – хореограф Андрій Цар, з яким співачка розлучилася у 2014 році. Батьківство Тільди приписують фронтмену німецького гурту Rammstein Тіллю Ліндеманну.

Наразі Лобода у стосунках, але ім’я свого обранця не називає. Однак у травні 2021 року у ЗМІ почали писати, що цивільним чоловіком співачки є український бізнесмен вірменського походження Артур Гранц. Через місяць Лобода іронічно прокоментувала цю ситуацію, але вона її не спростувала.