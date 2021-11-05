Так не чесно: Лобода зі сльозами на очах розповіла про повернення в Україну

Відома співачка Світлана Лобода розповіла, чому не виступала в Україні кілька років, а також прокоментувала своє повернення.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній вона розповіла, що ще 2017 року активно гастролювала Україною та іншими країнами. Проте потім співачка припинила концертну діяльність в Україні через конфлікт з впливовою людиною із Одеси.

– 2017 рік. Одеса. Ми активно гастролюємо скрізь. У нас концерт в клубі Ібіца. Нам його зривають, не дають можливість його провести. Ми спочатку не можемо зрозуміти, що відбувається. Люди, які зібралися під Ібіцою, почали кидати димові шашки, і влаштовувати бійки. І не впускали людей, які заходили в клуб. У нас був конфлікт з однією людиною в Одесі. Стався інцидент, про який ми в той момент не знали, ми були всі налякані. Ситуація прояснилася буквально кілька років тому. Після того випадку ми з командою ухвалили рішення не давати сольні концерти в Україні, – розповіла Лобода.

Для неї це рішення було складним, проте насамперед вона думала про безпеку шанувальників, які приходять на концерти.

Також вона розповіла, що її переслідували, тому вона залишила Україну, а не через зірвані концерти.

– Паралельно зі збільшенням моєї популярності, мене та мою родину починають з усіх боків переслідувати журналісти. Куди б я не приїжджала, на мене полювали дві чи три машини з журналістами, які мене фотографували, – поділилася артистка.

Вона думає, що було завдання зробити її життя нестерпним через зростаючу популярність.

– Кульмінацією стало те, коли над моїм будинком літали дрони, моя Єва дуже сильно злякалася. Я звернулася до юриста, взяла додаткову службу охорони. Охоронник каже: Вам потрібно поїхати кудись на деякий час, – заявила Лобода.

Тому після концерту у Палаці Спорту у Києві, Лобода залишила Україну.

Світлана не давала сольних концертів в Україні чотири роки, проте приїздила заради виступів на корпоративах.

Перший за тривалий час концерт, який відбувся влітку 2021 року в Одесі, виконавиця символічно провела у тому самому клубі, де його зірвали. Лобода зі сльозами на очах заявила, що вирішила відновити виступи у рідній країні, бо любить її.