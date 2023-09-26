Українців зворушило відео з переспівом Червоної рути корейською мовою. Його опублікував блогер з ніком chonochka, який називає себе Корейський козаченько та палко підтримує Україну.

В коментарях підписники дякують блогеру, хвалять його чисту українську, а також пишуть варіанти українських пісень, що також хотіли б почути корейською.

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К-поп, який я згодна слухати.

Це вже не перша українська пісня, яку музикант переспівує корейською. Раніше він публікував свою версію Ой, у лузі червона калина. До речі, у своєму Instagram хлопець вказує, що він народився в Кореї, але зроблений в Україні. Українська значиться серед мов, якою він володіє.

Фото: chonochka