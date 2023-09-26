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Оце так K-pop! корейський тіктокер переспівав Червону руту

26 Вересня 2023, 18:43
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Чоночка тік-токер

Українців зворушило відео з переспівом Червоної рути корейською мовою. Його опублікував блогер з ніком chonochka, який називає себе Корейський козаченько та палко підтримує Україну.

@chonochka.art «Червона Рута» ????????????????Корейською мовою! Слухай докінця???????? Гітару грає модель @Кристина ! #koreanboy #koreangirl #Korea #kpop #корея #кейпоп #україна #prayforukraine #slavaukraine #корейськийкозачейко #червонарута #корейською #володимирівасюк #우크라이나 #붉은루타 #우크라이나여자 ♬ 오리지널 사운드 – chonochka

В коментарях підписники дякують блогеру, хвалять його чисту українську, а також пишуть варіанти українських пісень, що також хотіли б почути корейською.

Зараз дивляться
  • Я з ліжка гепнулась, як почула українською “Давай всі разом” без акценту.
  • В мене культурний шок! Як гарно пісня звучить корейською мовою, ще й таким гарним голосом. Це рай для моїх вушок!
  • Я ніби побувала в українській дорамі.
  • А я останнім часом закохана в корейську пісню, мову, культуру.Дуже гарно звучать українські пісні мелодичною корейською мовою. Дякуємо за підтримку!
  • Якби Івасюк знав, як його пісня буде вічно об’єднувати людей!
  • К-поп, який я згодна слухати.

Це вже не перша українська пісня, яку музикант переспівує корейською. Раніше він публікував свою версію Ой, у лузі червона калина. До речі, у своєму Instagram хлопець вказує, що він народився в Кореї, але зроблений в Україні. Українська значиться серед мов, якою він володіє.

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Фото: chonochka

Теги
Війна в Україні Південна Корея
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