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Вот так K-pop! Корейский тик-токер перепел Червону руту

26 сентября 2023, 18:43
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Чоночка тік-токер

Украинцев тронуло видео с перепевом Червоной руты на корейском языке. Его опубликовал блогер с ником chonochka, который называет себя Корейский казаченько и горячо поддерживает Украину.

@chonochka.art «Червона Рута» ????????????????Корейською мовою! Слухай докінця???????? Гітару грає модель @Кристина ! #koreanboy #koreangirl #Korea #kpop #корея #кейпоп #україна #prayforukraine #slavaukraine #корейськийкозачейко #червонарута #корейською #володимирівасюк #우크라이나 #붉은루타 #우크라이나여자 ♬ 오리지널 사운드 — chonochka

В комментариях подписчики благодарят блогера, хвалят его чистый украинский, а также пишут варианты украинских песен, которые также хотели бы услышать на корейском.

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  • Я с кровати упала, как услышала на украинском “Давай все вместе” без акцента.
  • У меня культурный шок! Как красиво песня звучит на корейском языке, еще и таким хорошим голосом. Это рай для моих ушек!
  • Я будто побывала в украинской дораме.
  • А я в последнее время влюблена в корейскую песню, язык, культуру. Очень хорошо звучат украинские песни на мелодичном корейском языке. Спасибо за поддержку!
  • Если бы Ивасюк знал, как его песня будет вечно объединять людей!
  • К-поп, который я согласна слушать.

Это уже не первая украинская песня, которую музыкант перепевает на корейском. Ранее он публиковал свою версию Ой, у лузі червона калина. Кстати, в своем Instagram парень указывает, что он родился в Корее, но сделан в Украине. Украинский значится среди языков, которым он владеет.

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Фото: chonochka

Теги
Война в Украине Южная Корея
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