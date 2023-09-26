Украинцев тронуло видео с перепевом Червоной руты на корейском языке. Его опубликовал блогер с ником chonochka, который называет себя Корейский казаченько и горячо поддерживает Украину.

В комментариях подписчики благодарят блогера, хвалят его чистый украинский, а также пишут варианты украинских песен, которые также хотели бы услышать на корейском.

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Я с кровати упала, как услышала на украинском “Давай все вместе” без акцента.

У меня культурный шок! Как красиво песня звучит на корейском языке, еще и таким хорошим голосом. Это рай для моих ушек!

Я будто побывала в украинской дораме.

А я в последнее время влюблена в корейскую песню, язык, культуру. Очень хорошо звучат украинские песни на мелодичном корейском языке. Спасибо за поддержку!

Если бы Ивасюк знал, как его песня будет вечно объединять людей!

К-поп, который я согласна слушать.

Это уже не первая украинская песня, которую музыкант перепевает на корейском. Ранее он публиковал свою версию Ой, у лузі червона калина. Кстати, в своем Instagram парень указывает, что он родился в Корее, но сделан в Украине. Украинский значится среди языков, которым он владеет.

Фото: chonochka