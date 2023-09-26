Украинцев тронуло видео с перепевом Червоной руты на корейском языке. Его опубликовал блогер с ником chonochka, который называет себя Корейский казаченько и горячо поддерживает Украину.
@chonochka.art «Червона Рута» ????????????????Корейською мовою! Слухай докінця???????? Гітару грає модель @Кристина ! #koreanboy #koreangirl #Korea #kpop #корея #кейпоп #україна #prayforukraine #slavaukraine #корейськийкозачейко #червонарута #корейською #володимирівасюк #우크라이나 #붉은루타 #우크라이나여자 ♬ 오리지널 사운드 — chonochka
В комментариях подписчики благодарят блогера, хвалят его чистый украинский, а также пишут варианты украинских песен, которые также хотели бы услышать на корейском.
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- Я с кровати упала, как услышала на украинском “Давай все вместе” без акцента.
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- Я будто побывала в украинской дораме.
- А я в последнее время влюблена в корейскую песню, язык, культуру. Очень хорошо звучат украинские песни на мелодичном корейском языке. Спасибо за поддержку!
- Если бы Ивасюк знал, как его песня будет вечно объединять людей!
- К-поп, который я согласна слушать.
Это уже не первая украинская песня, которую музыкант перепевает на корейском. Ранее он публиковал свою версию Ой, у лузі червона калина. Кстати, в своем Instagram парень указывает, что он родился в Корее, но сделан в Украине. Украинский значится среди языков, которым он владеет.
Фото: chonochka