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Тепер українською: Монатик і Дантес переспівали хіт Девочка Оля

19 Червня 2023, 16:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дантес і Монатик

Українські артисти Дантес і Монатик переспівали хіт 2000-х Девочка Оля. Музиканти здивували публіку не тільки вибором пісні, а й словами українською.

Так, роликом із виступу поділився Монатик у TikTok.

@monatik.official Заспівали разом з @Dantes хіт 2000-х років «Дівчину Олю». Вперше українською. Як вам? #MONATIK #Монатік #DANTES #Дантес #ДівчинаОля #ARTОборона #Луцьк ♬ original sound – Dmytro Monatik

Судячи з опису, перфоманс був у межх туру ART Оборона на сцені в Луцьку, звідки Дмитро родом.

Так, Монатик запросив на концерт Дантеса, де вони заспівали пісню Девочка Оля гурту ДіО Фільми. Це стало справжнім сюрпризом для слухачів – артисти назвали оновлений трек Дівчина Оля, і в ньому дуже змінилися слова.

Примітно, що оригінал також виконував Дантес 15 років тому, але разом з Олійником – гурт ДіО Фільми розпався 2015 року.

Користувачі мережі вже відреагували на несподіваний виступ:

  • Я обожнюю голос Дантеса. Рада, що він повернувся;
  • Іду тепер на концерт Діми, щоб послухати Вову;
  • Терміново потрібно це на всіх музичний платформах;
  • Як же прекрасно – усіма відомі пісні тепер звучать українською.

Останнім часом Володимир все частіше співає про стосунки – як колишні, так і нинішні. Наприклад, у червні Дантес випустив нову пісню і кліп Чуєш, у якій співає про Дорофєєву. Слова артиста говорять про те, що він забув Надю, і це назавжди.

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Теги
Володимир Дантес Дмитро Монатик
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