Українські артисти Дантес і Монатик переспівали хіт 2000-х Девочка Оля. Музиканти здивували публіку не тільки вибором пісні, а й словами українською.

Так, роликом із виступу поділився Монатик у TikTok.

Судячи з опису, перфоманс був у межх туру ART Оборона на сцені в Луцьку, звідки Дмитро родом.

Так, Монатик запросив на концерт Дантеса, де вони заспівали пісню Девочка Оля гурту ДіО Фільми. Це стало справжнім сюрпризом для слухачів – артисти назвали оновлений трек Дівчина Оля, і в ньому дуже змінилися слова.

Примітно, що оригінал також виконував Дантес 15 років тому, але разом з Олійником – гурт ДіО Фільми розпався 2015 року.

Користувачі мережі вже відреагували на несподіваний виступ:

Я обожнюю голос Дантеса. Рада, що він повернувся;

Іду тепер на концерт Діми, щоб послухати Вову;

Терміново потрібно це на всіх музичний платформах;

Як же прекрасно – усіма відомі пісні тепер звучать українською.

Останнім часом Володимир все частіше співає про стосунки – як колишні, так і нинішні. Наприклад, у червні Дантес випустив нову пісню і кліп Чуєш, у якій співає про Дорофєєву. Слова артиста говорять про те, що він забув Надю, і це назавжди.