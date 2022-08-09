Объединение украинских продюсеров (ОУП) завершило работу над документальным фильмом Мариуполь. Непотерянная надежда. Он состоит из свидетельств простых людей, проживших в Мариуполе первый месяц российско-украинской войны.

Фильм построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой. Она записывала то, что видела вокруг себя в это время.

— Все, что происходит сейчас — этого не должно было случиться в 21 веке. Я хочу, чтобы люди поняли абсурдность ситуации и почувствовали, что из-за злобы, жестокости и ненависти российских оккупантов погибают тысячи. Для меня важно, чтобы каждое преступление рашистов было зафиксировано, и они за все ответили, — говорит Сухорукова.

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Лента не содержит страшных кадров, не оказывает давления на зрителя. Пять мариупольцев рассказывают о своем опыте жизни внутри войны.

— У нас нет закадрового голоса, постановочных кадров, нет нарратива. Это — фильм-правда мирных горожан внутри войны. Они рассказывают просто и без страха, что видели, что чувствовали, что с ними происходило. Представьте: несколько недель шло системное уничтожение полумиллионного города, и эти люди находились внутри этого. Мы сознательно не вставляли страшные кадры, хотя они у нас были, потому что не хотели эмоционального нагнетания. Главная героиня Надя — обычный мирный человек, никого не ненавидящий, и фильм отражает эту интонацию. Мариуполь может посмотреть любой и почувствовать, узнать то, что происходило там, — рассказывает режиссер фильма Максим Литвинов.

Премьера фильма запланирована на конец августа. Ленту покажут на телеканалах и ОТТ-платформах мира, сейчас идут переговоры с медиа и дистрибьюторами.