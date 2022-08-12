Чоловік покійної акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков повернувся до України з Німеччини.
У Facebook вдівець оприлюднив зворушливе фото із домашнім улюбленцем. На кадрі він тримає кота на руках, а його очі сповнені смутку та сліз.
– Кіт, який чекав. Він неймовірний… Наш Хатіко, – підписав Ігор фото.
Також Ісаков відмітив на знімку Руслану Писанку. Підписники оцінили кадр, а також зазначили сумний погляд вдівця.
Зараз дивляться
- Дочекався господаря, але не господарку, дуже сумно.
- Тримайтеся!
- Тримайтеся, Ігорю! Світла пам’ять Русі.
- Коти все розуміють.
- Ігоре, до сліз.
- Потрібно жити, світла пам’ять Руслані, а у вас тепер кіт, це теж підтримка.
- Ігоре, давай сподіватися, що Русіна сутність поруч. Ти побачиш, що вона поряд.
- Це добре, коли вдома хтось чекає.
- Ігоре, ти найкращий чоловік своєї дружини! Ми всі дуже сумуємо за Русланочкою. – Пишуть користувачі мережі.