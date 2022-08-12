Чоловік покійної акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков повернувся до України з Німеччини.

У Facebook вдівець оприлюднив зворушливе фото із домашнім улюбленцем. На кадрі він тримає кота на руках, а його очі сповнені смутку та сліз.

– Кіт, який чекав. Він неймовірний… Наш Хатіко, – підписав Ігор фото.

Також Ісаков відмітив на знімку Руслану Писанку. Підписники оцінили кадр, а також зазначили сумний погляд вдівця.

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