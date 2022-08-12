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Очі сповнені болю та сліз: чоловік Писанки повернувся до України

12 Серпня 2022, 17:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Очі сповнені болю та сліз: чоловік Писанки повернувся до України

Чоловік покійної акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков повернувся до України з Німеччини.

У Facebook вдівець оприлюднив зворушливе фото із домашнім улюбленцем. На кадрі він тримає кота на руках, а його очі сповнені смутку та сліз.

– Кіт, який чекав. Він неймовірний… Наш Хатіко, – підписав Ігор фото.

Також Ісаков відмітив на знімку Руслану Писанку. Підписники оцінили кадр, а також зазначили сумний погляд вдівця.

Зараз дивляться
  • Дочекався господаря, але не господарку, дуже сумно.
  • Тримайтеся!
  • Тримайтеся, Ігорю! Світла пам’ять Русі.
  • Коти все розуміють.
  • Ігоре, до сліз.
  • Потрібно жити, світла пам’ять Руслані, а у вас тепер кіт, це теж підтримка.
  • Ігоре, давай сподіватися, що Русіна сутність поруч. Ти побачиш, що вона поряд.
  • Це добре, коли вдома хтось чекає.
  • Ігоре, ти найкращий чоловік своєї дружини! Ми всі дуже сумуємо за Русланочкою. – Пишуть користувачі мережі.
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