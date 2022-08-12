Муж покойной актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков вернулся в Украину из Германии.

В Facebook вдовец обнародовал трогательное фото с домашним любимцем. На кадре он держит кота на руках, а его глаза полны грусти и слез.

— Кот, который ждал. Он невероятный… Наш Хатико, — подписал Игорь фото.

Также Исаков отметил на снимке Руслану Писанку. Подписчики оценили кадр, а также отметили грустный взгляд вдовца.

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