Муж покойной актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков вернулся в Украину из Германии.
В Facebook вдовец обнародовал трогательное фото с домашним любимцем. На кадре он держит кота на руках, а его глаза полны грусти и слез.
— Кот, который ждал. Он невероятный… Наш Хатико, — подписал Игорь фото.
Также Исаков отметил на снимке Руслану Писанку. Подписчики оценили кадр, а также отметили грустный взгляд вдовца.
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- Дождался хозяина, но не хозяйку, очень грустно.
- Держитесь!
- Держитесь, Игорь! Светлая память Русе.
- Коты все понимают.
- Игорь, до слез.
- Надо жить, светлая память Руслане, а у вас теперь кот, это тоже поддержка.
- Игорь, давай надеяться, что Русина суть рядом. Ты увидишь, что она рядом.
- Это хорошо, когда дома кто-то ждет.
- Игорь, ты самый лучший муж своей жены! Мы все очень скучаем по Русланочке. — Пишут пользователи сети.