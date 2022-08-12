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Глаза полны боли и слез: муж Писанки вернулся в Украину

12 августа 2022, 17:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Глаза полны боли и слез: муж Писанки вернулся в Украину

Муж покойной актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков вернулся в Украину из Германии.

В Facebook вдовец обнародовал трогательное фото с домашним любимцем. На кадре он держит кота на руках, а его глаза полны грусти и слез.

— Кот, который ждал. Он невероятный… Наш Хатико, — подписал Игорь фото.

Также Исаков отметил на снимке Руслану Писанку. Подписчики оценили кадр, а также отметили грустный взгляд вдовца.

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  • Дождался хозяина, но не хозяйку, очень грустно.
  • Держитесь!
  • Держитесь, Игорь! Светлая память Русе.
  • Коты все понимают.
  • Игорь, до слез.
  • Надо жить, светлая память Руслане, а у вас теперь кот, это тоже поддержка.
  • Игорь, давай надеяться, что Русина суть рядом. Ты увидишь, что она рядом.
  • Это хорошо, когда дома кто-то ждет.
  • Игорь, ты самый лучший муж своей жены! Мы все очень скучаем по Русланочке. — Пишут пользователи сети.
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