П’ятий місяць в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала РФ. За цей тривалий період змінилася не лише наша країна, а й люди в ній.

Ми стали єдиними, сильнішими, рішучішими, а також змінилися і зовні, оскільки війна дає про себе знати.

Постійний стрес, страх, переживання – все це позначається не тільки на нашому внутрішньому світі, а й на зовнішньому вигляді. Втомлені і сповнені сліз очі, брак сну та часу на себе – все заради єдиної мети – якнайшвидшої перемоги.

Зараз дивляться

У кожного із нас наразі своя боротьба. Активними в цей час є і зірки, які захищають український культурний фронт. Деякі селебриті закинули творчу діяльність та взяли до рук зброю, деякі почали займатися волонтерською діяльністю, а деякі – беруть участь у благодійних концертах на підтримку рідної країни.

Факти ICTV вирішили зібрати фото того, як змінилися українські зірки за час повномасштабної війни – ті, які завжди перед публікою з’являлися веселими та несли позитив у маси.

Тіна Кароль

Оля Полякова

Наталка Денисенко

Тарас Цимбалюк

MamaRika

Сергій Притула

Олександр Пономарьов і Dzidzio

Тарас Тополя

Ольга Цибульська

Настя Каменських

Святослав Вакарчук

Надя Дорофєєва

Кумири публіки – теж люди, які переживають за свою країну і хочуть жити у державі, що процвітає. Кожен із них робить те, що в його силах, для перемоги України у повномасштабній війні з РФ.