Пятый месяц в Украине продолжается полномасштабная война, которую развязала РФ. За этот длительный период изменилась не только наша страна, но и люди в ней.

Мы стали едиными, более сильными, решительными, а также изменились и внешне, поскольку война дает о себе знать.

Постоянный стресс, страх, переживания — все это сказывается не только на нашем внутреннем мире, но и на внешнем виде. Уставшие и полные слез глаза, нехватка сна и времени на себя — все ради единой цели — скорейшей победы.

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У каждого из нас сейчас своя борьба, активны в это время и звезды, которые защищают украинский культурный фронт. Некоторые селебрити забросили творческую деятельность и взяли в руки оружие, некоторые начали заниматься волонтерской деятельностью, а некоторые — принимают участие в благотворительных концертах в поддержку родной страны.

Факты ICTV решили собрать фото того, как изменились украинские звезды за время полномасштабной войны — те, которые всегда перед публикой появлялись веселыми и несли позитив в массы.

Тина Кароль

Оля Полякова

Наталка Денисенко

Тарас Цымбалюк

MamaRika

Сергей Притула

Александр Пономарев и Dzidzio

Тарас Тополя

Ольга Цибульская

Настя Каменских

Святослав Вакарчук

Надя Дорофеева

Кумиры публики — тоже люди, которые переживают за свою страну и хотят жить в процветающем государстве. Каждый из них делает то, что в его силах, для победы Украины в полномасштабной войне с РФ.