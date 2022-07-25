Пятый месяц в Украине продолжается полномасштабная война, которую развязала РФ. За этот длительный период изменилась не только наша страна, но и люди в ней.
Мы стали едиными, более сильными, решительными, а также изменились и внешне, поскольку война дает о себе знать.
Постоянный стресс, страх, переживания — все это сказывается не только на нашем внутреннем мире, но и на внешнем виде. Уставшие и полные слез глаза, нехватка сна и времени на себя — все ради единой цели — скорейшей победы.
У каждого из нас сейчас своя борьба, активны в это время и звезды, которые защищают украинский культурный фронт. Некоторые селебрити забросили творческую деятельность и взяли в руки оружие, некоторые начали заниматься волонтерской деятельностью, а некоторые — принимают участие в благотворительных концертах в поддержку родной страны.
Факты ICTV решили собрать фото того, как изменились украинские звезды за время полномасштабной войны — те, которые всегда перед публикой появлялись веселыми и несли позитив в массы.
Тина Кароль
Оля Полякова
Наталка Денисенко
Тарас Цымбалюк
MamaRika
Сергей Притула
Александр Пономарев и Dzidzio
Тарас Тополя
Ольга Цибульская
Настя Каменских
Святослав Вакарчук
Надя Дорофеева
Кумиры публики — тоже люди, которые переживают за свою страну и хотят жить в процветающем государстве. Каждый из них делает то, что в его силах, для победы Украины в полномасштабной войне с РФ.