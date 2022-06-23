Зірки українського шоу-бізнесу презентували пісню Ми з України. Разом із композицією виконавці представили кліп.

На відео кожен артист з’явився на різних локаціях України та за її межами. Також показано карди російсько-української війни. У записі композиції взяли участь не лише співаки, а й телеведучі.

Зараз дивляться

Серед зірок, хто заспівав Ми з України – Оля Полякова, Настя Каменських, Тіна Кароль, Ольга Цибульська, Злата Огнєвіч, Володимир Остапчук, Наталія Могилевська, Юлія Саніна, Фагот, Alekseev, Олександра Зарицька, Артем Пивоваров, Dzidzio, Олексій Суханов, Сергій Бабкін.

– Пісня Ми з України створена, щоб висловити підтримку та повагу незламності, згуртованості та бойового духу нашого народу в цій жорстокій війні. Усі ми, як один, боремося за свободу та європейське майбутнє України, – йдеться в описі відео.

Авторами композиції стали українські композитори Артур Железняк та Маша Лічі.