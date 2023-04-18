Американська акторка і співачка Гейден Панеттьєр розповіла про свою боротьбу з алкогольною залежністю та опіоїдами. Зірці знадобилася допомога фахівців.

Після народження доньки від українського боксера Володимира Кличка в 2014 році у Гейден почалася післяпологова депресія. Акторка вирішила заглушити її за допомогою алкоголю, а згодом стала залежною. Водночас вона вживала опіоїди, щоб вгамувати біль у шиї після отриманої травми.

– Деякі люди тренуються. Хотіла б я, щоб це був мій механізм виживання. Алкоголь може змусити вас почуватися краще в цей момент, але наступного дня ви почуваєтеся набагато гірше, а потім ви робите це знову і знову, – поділилася Гейден.

Каже, їй потрібно було почати приймати антидепресанти, проте вони не поєднуються з алкоголем, від якого вона не була готова відмовитися.

У 2015 році Гейден потрапила до реабілітаційного центру – це була її ідея. Там вона пройшла 12-крокову програму, засновану на філософії утримання, що допомогло їй позбутися алкогольної залежності.

– Мені стукнуло 30. Моє обличчя опухло. У мене була жовтяниця. Мої очі були жовтими. Довелося звернутися до фахівця з печінки. Я набрала вагу, якої зазвичай не було. Моє волосся було тонким і випадало пучками, – розповіла 33-річна акторка.

Вісім місяців роботи над собою принесли бажаний результат, впевнена Гейден. Каже, що частина терапії полягала в тому, щоб жити в прощенні.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєр перебувала з Володимиром Кличком у стосунках протягом 2009-2018 років. У 2014 році в них народилася донька Кайя.