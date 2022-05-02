Зірка серіалу Гра престолів Роуз Леслі зізналася, що її чоловік, 35-річний британський актор Кіт Герінґтон, довгий час боровся з алкогольною залежністю.

Про пристрасть Герінґтона до алкоголю стало відомо у 2019 році після закінчення зйомок серіалу, де він виконав одну з головних ролей Джона Сноу.

За словами Леслі, актор впорався із цією проблемою, вступивши до товариства анонімних алкоголіків.

– Товариство анонімних алкоголіків дозволило йому відчути, що він не самотній, він відчув себе почутим. І якби не реабілітація, зараз він був би зовсім в іншому стані, – розповіла вона.



Акторка зазначила, що рішення про боротьбу із залежністю її чоловік ухвалював сам. Для того, щоб впоратися з проблемою, йому довелося на рік призупинити акторську кар’єру та вирушити до реабілітаційного центру.

– Тільки від нього залежить, чи вирішить він знову пити. Ніхто не зможе зупинити його, якщо він вирішив щось зробити. Я не чиню такого тиску. Відповідальність за його дії лежить на ньому, і я не маю його оберігати, – сказала Леслі.

Проблеми з алкоголем у Кіта Герінґтона почалися на тлі зйомок у популярному серіалі Гра престолів. Він знімався в стрічці 10 років, і це, за словами актора, стало справжнім випробуванням.

Зазначимо, що Кіт Герінґтон та Роуз Леслі одружилися у 2018 році після спільної роботи на зйомках Гри престолів – у серіалі вони зіграли закоханих.

Весілля відбулося в замку предків нареченої у Шотландії. У 2020 році у зіркового подружжя народився син.