Американская актриса и певица Хейден Панеттьер рассказала о своей борьбе с алкогольной зависимостью и опиоидами. Звезде потребовалась помощь специалистов.

После рождения дочери от украинского боксера Владимира Кличко в 2014 году у Хейден началась послеродовая депрессия. Актриса решила заглушить ее с помощью алкоголя, а в последствии стала зависимой. Вместе с тем она принимала опиоиды, чтобы утолить боль в шее после полученной травмы.

— Некоторые люди тренируются. Хотела бы я, чтобы это был мой механизм выживания. Алкоголь может заставить вас чувствовать себя лучше в этот момент, но на следующий день вы чувствуете себя намного хуже, а затем вы делаете это снова и снова, — поделилась Хейден.

Говорит, ей нужно было начать принимать антидепрессанты, однако они не сочетаются с алкоголем, от которого она не была готова отказаться.

В 2015 году Хейден попала в реабилитационный центр — это была ее идея. Там она прошла 12-шаговую программу, основанную на философии воздержания, что помогло ей избавиться от алкогольной зависимости.

— Мне стукнуло 30. Мое лицо опухло. У меня была желтуха. Мои глаза были желтыми. Пришлось обратиться к специалисту по печени. Я набрала вес, которого обычно не было. Мои волосы были тонкими и выпадали пучками, — рассказала 33-летняя актриса.

Восемь месяцев роботы над собой привнесли желаемый результат, уверена Хейден. Говорит, что часть терапии заключалась в том, чтобы жить в прощении.

Напомним, что Хейден Панеттьер состояла с Владимиром Кличко в отношениях на протяжении 2009-2018 годов. В 2014 году у них родилась дочь Кайя.