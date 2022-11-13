Ведуча Маша Єфросиніна показала, що їй пишуть хейтери з Росії. Вона посміялася над повідомленнями росіянки, а також оприлюднила її фото, щоб показати, хто ховається за такими словами.

В Instagram-stories Маша опублікувала скріншоти, на яких показані послання від громадянки країни-агресора. У повідомленнях путіністка лається, обзиває Єфросиніну і бажає смерті.

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– Такий вигляд має агонія “милих” російських матусь, – прокоментувала ведуча.

Маша додала, що це всього лише частина, яка надходить їй в Direct, і вона вже давно не звертає на це увагу.

– Просто ця жінка, у неї мабуть вже око смикається, вона пише так багато. У неї в профілі так багато дітей, типу вона матуся. Поки їхні діти страждають від таких матерів, наші діти страждають від таких чоловіків, – сказала Єфросиніна.

Ведуча додала, такі повідомлення тільки тримають в усвідомленні того, наскільки ця нація втрачена.