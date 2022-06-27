Українська співачка Аліна Гросу могла розійшлася зі своїм коханим. Відсутність спільних знімків із російським актором Романом Полянським після повномасштабного вторгнення викликає у користувачів багато запитань.

Їхні спільні знімки востаннє з’являлися в мережі ще в лютому, до початку активних бойових дій Росії. Після 24 лютого Роман та Аліна не з’являлися на публіці разом.

У травні Гросу опублікувала в Instagram-пост про важливість кохання в нашому житті – після цього їй нагадали, що від її обранця немає жодних новин.

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– А ви з Ромою ще разом? У нього й аккаунт закритий і номер менеджера російський. Сподіваюся ви порозумілися і у вас все добре, – цікавляться користувачі мережі.

Гросу не захотіла відповідати прямо на запитання, але розповіла про ведення його соцмереж.

– Його обліковий запис належить не йому. Тобто він не має доступу до нього. І всі фотографії винятково затверджуються…, – коротко зазначила співачка.

Після 24 лютого артистка переїхала до Чернівців. За весь цей час вона допомагала волонтерством та розповідала про свій внесок у перемогу у соцмережах. Однак про свого коханого вона не сказала ні слова.

Імовірно, що росіянин Роман поїхав до себе на батьківщину. Пара у стосунках майже рік – заради співачки актор переїхав із Москви до Києва, залишивши в РФ свою доньку. Варто зазначити, що чоловік старший за Аліну на 11 років.

Артистка не видалила спільні фотографії з Романом, а на його закритій Instagram-сторінці красується посилання на YouTube-канал, де в одному з відео можна помітити Аліну.