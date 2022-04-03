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Поки Гросу волонтерить: Денисенко висловилася на адресу Полянського, який мовчить про війну

3 Квітня 2022, 13:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Поки Гросу волонтерить: Денисенко висловилася на адресу Полянського, який мовчить про війну
Джерело: Наталка Денисенко

Українська акторка Наталка Денисенко висловилася на адресу коханого співачки Аліни Гросу, російського актора Романа Полянського.

Зірка серіалу Кріпосна не розуміє, чому Роман, який тривалий час живе в Україні, мовчить про війну та не висвітлює реальних подій.

– Ще цікаво, чому мовчить актор, який пригрівся у нас в Україні, – написала Денисенко в Instagram-stories.

Вона додала, що їй важливо розуміти позицію таких людей, оскільки її чоловік, актор Андрій Федінчик готовий захищати нашу країну та всіх, хто в ній перебуває.

– Я розумію, що кожен воює по своєму, але коли активний користувач Instagram і публічна людина нічого не висловлює в своєму профілі, це означає замовчування! Я вважаю, що такі емігранти з росляндії, які мовчать, мають їхати геть із України, – наголосила Денисенко.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аліна Гросу активно займається волонтерською діяльністю. Сам Роман Полянський жодного разу не висловився про війну, хоч живе в нашій країні. Щодо позиції актора мовчить і його кохана.

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Теги
Аліна Гросу , Наталка Денисенко
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