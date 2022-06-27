Украинская певица Алина Гросу могла расстаться со своим возлюбленным. Отсутствие общих снимков с российским актером Романом Полянским после полномасштабного вторжения вызывает у пользователей много вопросов.

Их общие снимки последний раз появлялись в сети еще в феврале, до начала активных боевых действий России. После 24 февраля Роман и Алина не появлялись на публике вместе.

В мае Гросу опубликовала в Instagram пост о важности любви в нашей жизни — после этого ей напомнили, что от ее избранника нет никаких новостей.

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— А вы с Ромой еще вместе? У него и аккаунт закрыт, и номер менеджера российский. Надеюсь вы нашли общий язык и у вас все хорошо, — интересуются пользователи сети.

Гросу не стала отвечать прямо на вопрос, но рассказала подробности о ведении его соцсетей.

— Его аккаунт принадлежит не ему. То есть он не имеет к нему доступа. И все фотографии исключительно утверждаются…, — кратко отметила певица.

После 24 февраля артистка переехала в Черновцы. За все это время она помогала волонтерством и рассказывала о своем вкладе в победу в соцсетях. Однако о своем возлюбленном она не сказала ни слова.

Вероятно, россиянин Роман уехал к себе на родину. Пара в отношениях почти год — ради певицы актер переехал из Москвы в Киев, оставив в РФ свою дочь. Стоит отметить, что мужчина старше Алины на 11 лет.

Артистка не удалила общие фотографии с Романом, а на его закрытой Instagram-странице красуется ссылка на YouTube-канал, где в одном из видео можно заметить Алину.