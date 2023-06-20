Певец Melovin, совершивший каминг-аут, со скандалом ушел со стендап-шоу из-за шуток о ЛГБТ. Артист признался, любит юмор, даже черный, никаких запретных тем тоже нет, однако все превратилось в буллинг.

Говорит, закулисами была отличная атмосфера, но все изменилось, как только вышли на сцену. Сперва решил включить сарказм и так пробыть все шоу, но не стал терпеть гомофобные стереотипы, а потому бросил микрофон и ушел со словами — Больные люди.

— Когда затронули тему ЛГБТ-сообщества, пошли стереотипы, которых я не ожидал услышать от современных и прогрессивных молодых людей. Если би речь шла только обо мне – это одно. Но при мне оскорбляли всех представителей общества, таких же полноправных украинцев. Людей, которые мне не безразличны. И интересы которых я достаточно давно защищаю, — сказал Melovin.

Добавил, что присутствовать на шоу, где при нем оскорбляют целый слой общества, где пропагандируют нетерпимость к инаковости — не смог.

Более того, это произошло в то время, когда весь мир отмечает Месяц ЛГБТ-прайда, мировые бренды поддерживают сообщество, а узнаваемых логотипы становятся радужными.

— А четверо ребят из Украины, моих ровесников, пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность. Поразительный контраст, вам не кажется? Моя страна о свободе. Слава Украине, — подчеркнул Melovin.

Напомним, Melovin поцеловал парня на сцене Atlas Weekend и поднял флаг ЛГБТ летом 2021 года. Таким образом певец заявил о своей бисексуальности.

Спустя время артист рассказал, что первый секс у него был с парнем, также, как и серьезные отношения, длившиеся шесть лет.

Фото: Melovin