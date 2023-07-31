Американська співачка Карді Бі кинула мікрофоном у фаната просто зі сцени. Один зі слухачів облив її напоєм, про що дуже пошкодував.

Так, під час виступу в Лас-Вегасі, відвідувач кинув у неї склянкою з напоєм. Винуватець конфлікту був поруч зі сценою, тому облити артистку не становило труднощів. Ролик швидко розлетівся соцмережами.

Карді Бі моментально відреагувала на нахабну поведінку і кинула у фаната мікрофоном. Щоправда, доволі важко розгледіти, чи влучив мікрофон у ціль.

Після кидка співачка також вигукує якісь слова на адресу хулігана, а в цей час охорона збирається випровадити фаната з концерту.

Наразі невідомо, чи було висунуто звинувачення відвідувачу заходу.

Тенденція з киданням предметів у зірок триває. За останні місяці від настирливих фанатів постраждали багато зірок – Дрейк, Pink, Гаррі Стайлс, Lil Nas X та інші.

Деякі музиканти вирішили піти ще далі – наприклад, Адель пригрозила пістолетом тим, хто хоче в неї щось кинути під час виступу. Зірка нагадала, що є правила етикету, яких потрібно дотримуватися.