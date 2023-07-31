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Облил ее напитком: Карди Би бросила микрофон в фаната прямо со сцены

31 июля 2023, 11:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Cardi B
Источник: Getty Images

Американская певица Карди Би бросила микрофоном в фаната прямо со сцены. Один из слушателей облил ее напитком, о чем очень пожалел.

Так, во время выступления в Лас-Вегасе, посетитель бросил в нее стаканом с напитком. Виновник конфликта был рядом со сценой, поэтому облить артистку не составило труда. Ролик быстро разлетелся по соцсетям.

Карди Би моментально отреагировала на наглое поведение и бросила в фаната микрофоном. Правда, довольно трудно рассмотреть, попал ли микрофон в цель.

После броска певица также выкрикивает какие-то слова в адрес хулигана, а в это время охрана собирается выпроводить фаната с концерта.

Пока неизвестно, были ли предъявлены обвинения посетителю мероприятия.

Тенденция с бросанием предметов в звезд продолжается. За последние месяцы от назойливых фанатов пострадали многие звезды — Дрейк, Pink, Гарри Стайлз, Lil Nas X и другие.

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Некоторые музыканты решили пойти еще дальше — к примеру, Адель пригрозила пистолетом тем, кто хочет в нее что-то бросить во время выступления. Звезда напомнила, что есть правила этикета, которых нужно придерживаться.

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