Американская певица Карди Би бросила микрофоном в фаната прямо со сцены. Один из слушателей облил ее напитком, о чем очень пожалел.

Так, во время выступления в Лас-Вегасе, посетитель бросил в нее стаканом с напитком. Виновник конфликта был рядом со сценой, поэтому облить артистку не составило труда. Ролик быстро разлетелся по соцсетям.

Карди Би моментально отреагировала на наглое поведение и бросила в фаната микрофоном. Правда, довольно трудно рассмотреть, попал ли микрофон в цель.

После броска певица также выкрикивает какие-то слова в адрес хулигана, а в это время охрана собирается выпроводить фаната с концерта.

Пока неизвестно, были ли предъявлены обвинения посетителю мероприятия.

Тенденция с бросанием предметов в звезд продолжается. За последние месяцы от назойливых фанатов пострадали многие звезды — Дрейк, Pink, Гарри Стайлз, Lil Nas X и другие.

Некоторые музыканты решили пойти еще дальше — к примеру, Адель пригрозила пистолетом тем, кто хочет в нее что-то бросить во время выступления. Звезда напомнила, что есть правила этикета, которых нужно придерживаться.