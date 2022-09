Британский певец Робби Уильямс побил рекорд чарта, ранее принадлежавший американскому музыканту Элвису Пресли.

48-летний артист выпустил альбом XXV 9 сентября. Спустя неделю он занял первое место, побив рекорд Пресли как сольного исполнителя с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании.

Только The Beatles добились большего количества альбомов номер один — за свою карьеру группа выпустила 15 лучших дисков.

— Спасибо всем, кто поддержал альбом: всем, кто купил его, прослушал, скачал и просмотрел. Получив награду в эти мрачные времена, я хотел поблагодарить всех вас за вашу поддержку и посвятить ее фанатам, которых я никогда не воспринимаю как должное. Я очень ценю это, большое вам спасибо, — сказал Уильямс.

Певец является экс-участником группы Take That. Всего у него 19 альбомов, в том числе и созданных во время пребывания в группе. Только у Пола Маккартни из The Beatles больше — всего 23.