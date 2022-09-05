Група Nirvana виграла суд проти чоловіка, дитяче фото з яким красується на одному з альбомів музикантів. Суд відхилив позов 31-річного Спенсера Елдена, який звинуватив артистів у сексуальній експлуатації.

Йдеться про альбом Nevermind, на якому зображений оголений Спенсер у басейні. Через 30 років чоловік вирішив підзаробити й звернувся до суду, звинувативши в поширенні дитячої порнографії.

Суддя ухвалив, що термін виходу альбому перевищив 10 років, через що його претензія є невчасною. Позов був поданий на Курта Кобейна, колишніх колег музиканта та вдову Кортні Лав. Адвокат підсудних заявив, що вони раді швидкому завершенню безглуздої справи.

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Елден подав до суду на Nirvana ще наприкінці літа 2021 – його адвокат заявив, що Спенсер протягом багатьох років проходив терапію, щоб зрозуміти, як на нього вплинула обкладинка альбому. За словами постраждалого, його особисте життя було порушено. Він вимагав по $150 тис. компенсації від 15 осіб, на яких було подано позов.

Відомо, що фотограф дав 200 доларів за знімок батька Елдена. Сам чоловік протягом усього свого життя змінював ставлення до знімка – він відтворював фото у віці 10, 17, 20 років та до 25-ї річниці альбому.