Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала самым влиятельным членом королевской семьи в мире.

По результатам исследования онлайн-популярности Design Bundles, герцогиня занимает первое место в рейтинге, даже несмотря на то, что в прошлом году покинула королевскую семью и вместе с принцем Гарри переехала в Калифорнию.

Количество поисковых запросов в Google, посвященных Меган, в среднем составило 7,4 млн в месяц. В хештегах Instagram ее имя фигурировало 10,4 млн раз. О супруге принца Гарри было написано 11,2 тыс. статей.

— Храбрость и смелость Меган в том, что она говорит о таких проблемах, как расизм, отпуск по уходу за ребенком и расширение прав и возможностей женщин. Ее голос звучит мощно и непоколебимо… Герцогиня Сассекская глубоко привержена решению мировых проблем посредством своей благотворительной деятельности и, несмотря на то, что больше не является действующим членом королевской семьей, доказывает, что ее влияние позитивно и неизменно, — сказал представитель Design Bundles изданию.

С большим отрывом вторую позицию в рейтинге заняла королева Елизавета II. На ее счету 2,3 млн запросов в Google, 10,3 млн хештегов в Instagram и 2,2 тыс. статей.

– Королева сама по себе является мировой иконой стиля, создавая популярную тенденцию благодаря своей привычке носить одежду с изысканными блоками ярких цветов, чтобы ее всегда можно было заметить в толпе, – добавил представитель Design Bundles.

Третье место занимает супруга принца Уильяма герцогиня Кейт Миддлтон.

На четвертой позиции – принц Гарри. Его мать, покойная принцесса Диана, заняла пятое место в рейтинге самых влиятельных членов королевской семьи.