Меган Маркл і принц Гаррі вперше з’явилися на публіці за довгий час. Герцоги Сассекські відвідали гала-вечір у Нью-Йорку, присвячений Дню ветеранів у США.

Захід проходив у Salute to Freedom. Перед публікою Меган з’явилася в червоній довгій сукні зі шлейфом, глибоким декольте та розрізом від Carolina Herrera. На ногах у герцогині туфлі-човники від Giuseppe Zanotti. Волосся Маркл зібрала у високий пучок.

Образ вона завершила аксесуарами: сережками та браслетом від Cartier, який раніше належав мамі принца Гаррі – принцесі Діані.

Принц Гаррі постав у костюмі з метеликом. Варто зазначити, що герцог мав бути у військовій формі, проте він не може її носити після відмови від королівських обов’язків.

Свої образи пара доповнила брошами у вигляді червоного маку, який є символом Дня полеглих.

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Нагадаємо, що з червня місяця принц Гаррі та Меган Маркл перебували у декретній відпустці, щоб дбати про свою новонароджену доньку Лілібет Діану.

Вони зробили перерву в роботі над благодійним фондом Archwell, щоб подати приклад іншим сім’ям.

За словами журналіста Омід Скобі, члени королівської родини одразу ж повертаються до роботи, проте Гаррі та Меган захотіли показати інший приклад. Вони запропонували брати відпустку з догляду за дитиною до 20 тижнів в Archewell.