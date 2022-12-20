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Обіграв колишню: Ембер Герд виплатить Джонні Деппу $1 млн, щоб забути про наклеп

20 Грудня 2022, 17:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Эмбер Херд и Джонни Депп
Джерело: Depositphotos

Актриса Ембер Герд виплатить своєму колишньому чоловікові Джонні Деппу $1 млн як компенсацію. Герд пішла на цей крок заради відкликання апеляції справи про наклеп.

Втім, сама зірка Аквамена заявила, що це рішення не є актом поступки. Також артистка додала, що вже давно втратила віру в американську правову систему – схоже, що йдеться і про програш судової справи на $10 млн з боку Ембер за завдану шкоду репутації Джонні.

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Актриса також добивалася перегляду справи, подавши апеляцію у грудні 2022 року.

Зараз дивляться

– Навіть якщо моя апеляція у США буде задоволена, найкращим результатом буде повторний розгляд справи. Я просто не можу пройти через це, – заявила зірка.

Депп подав до суду на свою колишню дружину за наклеп на підставі статті 2018 року, написаної нею та опублікованої в газеті Washington Post.

Втім, сам Джонні зараз не дуже потребує грошей від своєї колишньої дружини – Депп повернеться до франшизи Пірати Карибського моря в ролі капітана Джека Горобця. Це вже шоста частина, і востаннє актор приміряв на себе капелюх пірата п’ять років тому.

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Джерело
BBC
Теги
Джонні Депп Ембер Херд
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