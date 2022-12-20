Актриса Эмбер Херд выплатит своему бывшему мужу Джонни Деппу $1 млн в качестве компенсации. Херд пошла на этот шаг ради отзыва апелляции дела о клевете.

Впрочем, сама звезда Аквамена заявила, что это решение не является актом уступки. Также артистка добавила, что уже давно потеряла веру в американскую правовую систему — похоже, что речь идет и о проигрыше судебного дела на $10 млн со стороны Эмбер за нанесенный ущерб репутации Джонни.

Актриса также добивалась пересмотра дела, подав апелляцию в декабре 2022.

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— Даже если моя апелляция в США будет удовлетворена, лучшим исходом будет повторное рассмотрение дела. Я просто не могу пройти через это, — заявила звезда.

Депп подал в суд на свою бывшую жену за клевету на основании статьи 2018 года, написанной ею и опубликованной в газете Washington Post.

Впрочем, сам Джонни сейчас не сильно нуждается в деньгах от своей бывшей жены — Депп вернется к франшизе Пираты Карибского моря в роли капитана Джека Воробья. Это уже шестая часть, и последний раз актер примерял на себя шляпу пирата пять лет назад.