Голливудский актер Джонни Депп вернется к франшизе Пираты Карибского моря в роли капитана Джека Воробья. Это уже шестая часть, и последний раз актер примерял на себя шляпу пирата пять лет назад.

На это указывают пробные съемки, которые пройдут в Великобритании в феврале.

По словам инсайдеров, рабочее название новой картины о пиратах — День на море.

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— Джонни собирается вернуться в роли капитана Джека Воробья, и его съемки должны начаться в начале февраля в совершенно секретном месте в Великобритании. Все пока находится в начальной стадии, — сообщают зарубежные СМИ.

Известно, что продюсером нового фильма выбрали Брюса Хендрикса, который снял первые три части франшизы о пиратах.

Первые пять фильмов собрали более $4,12 млрд по всему миру, а лично Депп заработал около $240 млн. О подробностях сюжета или приблизительных датах премьеры говорить рано.

Напомним, что будущее актера во франшизе было поставлено под сомнение на фоне судебного дела с бывшей возлюбленной Эмбер Херд. Впрочем, в июне 2022 года он выиграл дело, и теперь его карьера начинает постепенно восстанавливаться.