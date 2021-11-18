Помер російський актор театру та кіно Ігор Савочкін. Про це заявила блогер Алеся Казанцева у Facebook.

Відомо, що артист помер у віці 58 років, хоча причини смерті не повідомляється. Раніше закордонні ЗМІ повідомляли, що його госпіталізували з болями в спині, а після того — що Ігор почувався нормально, і планував виписуватися з лікарні.

Савочкін народився 14 травня 1963 року в Саратовській області. У 1991 році здобув театральну освіту, і після переїзду до Москви почав працювати в театрі На дошках та Театрі на Покрові. Після цього він також працював диктором радіостанції Ностальджі. За всю акторську кар’єру він встиг зняти у понад 70 фільмах.

Серед найвідоміших – Нічна Варта, Кука, Любов під прикриттям та Левіафан.