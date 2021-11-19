Советскую и российскую эстрадную певицу и актрису Марину Хлебникову срочно госпитализировали после пожара в ее квартире. Известно, что тело женщины сильно пострадало, и сейчас она находится в коме.

— Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, — сообщается на Instagram-странице Хлебниковой.

Марину подключили к аппарату ИВЛ после госпитализации после пожара в ее квартире. Причиной пожара в ее жилище могла стать непотушенная сигарета.

Известно, что она не может дышать самостоятельно. По предварительным данным, у певицы в ожогах 50% тела, а больше всего пострадало лицо. Зарубежные СМИ также сообщают, что у актрисы также отравление чадным газом.

Из ее дома было эвакуировано 5 человек, а комната Хлебниковой сгорела до тла. Известно, что во время пожара в дома находились ее муж и дочь Доминика, которая и вызвала спасателей.

В последнее время Хлебникова страдала от алкоголизма из-за смерти экс-супруга, который покончил с собой. Она также сообщила публике, что не выходила из дома несколько месяцев и похудела на 41 кг.

За всю свою карьеру, певица выпустила огромное количество альбомов, а одна из самых популярных ее песен — Чашка кофию.

Марина также снялась в нескольких фильмов и сериалов. Среди известных работ — Моя прекрасная няня и Ранетки.