Елліот Пейдж уперше розповів про таємні стосунки з жінкою, які тривали два роки. Свою обраницю він назвав Раян, і познайомилися вони 10 років тому.

Про це Елліот розповів у своїх мемуарах Pageboy.

Так, тоді Пейдж було 26, і він відчайдушно закохався. На той час Елліот ще не змінив стать, тож був відомий як Еллен Пейдж. Актор заявив, що їм доводилося бути дуже обережними, щоб приховати роман від друзів або сім’ї.

Їхня перша зустріч відбулася в кав’ярні, тоді актор був зачарований неназваною актрисою.

– Вона була блискучою – її сукня, її усмішка, те, як вона відкидала волосся з обличчя… Ми обговорювали книжки, активізм, нашу колективну свідомість і глибокий інтелект природи, – зізнався артист.

Утім, розкривати особистість актриси Пейдж не поспішає.

– Мій партнер був більш закритим, ніж я, для різноманітності. У нас був обережний, але авантюрний секс, – додав Елліот.

Однак, постійна скритність погубила ці стосунки.

Нещодавно актор здивував заявою про роман з іншими відомими голлівудськими акторками – зіркою Людей Ікс Кейт Марою та знаменитістю з фільму Джено Олівією Тірлбі.

Нещодавно Арсен Мірзоян спростував чутки про розлучення з Тонею Матвієнко, і відповів на запитання про те, чи зраджував він її. Артист зізнався, що не знає, звідки і чому почали поширюватися чутки про розлучення.