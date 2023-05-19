Українська співачка Камалія показала, як чоловік-мільярдер вітає її із 46-річчям на тлі заяв про розлучення. Схоже, шлюб продовжується, адже вчинки чоловіка вказують на любов до артистки.

Так, 18 травня Камалія гучно відсвяткувала свій день народження – для цього вона взяла участь у благодійному вечорі української культури в Каннах – Ukrainian fashion film festival.

На заході зірка виконала свої хіти українською на радість гостям. Після виступу Камалії на сцену вийшов її чоловік – пакистанський мільярдер Мохаммад Захур. Він був присутній на виступі своєї дружини, тож публічно вирішив її порадувати приємним сюрпризом – Захур вийшов на сцену з величезним букетом квітів і пожартував перед публікою, розвеселивши дружину.

– Спасибі всім за те, що ви всі тут зібралися на день народження моєї дружини, – пожартував перед публікою чоловік українки.

Нагадаємо, що у квітні Камалія заявила про розлучення через понад 20 років шлюбу. Це стало справжньою несподіванкою для всіх – вони заявили, що й надалі виховуватимуть своїх двох доньок з любов’ю, але після спроб працювати над проблемами не залишаться парою.

Утім, уся родина часто проводить час разом – відвідують іподроми та ходять у кіно.