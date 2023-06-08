Эллиот Пейдж впервые рассказал о тайных отношениях с женщиной, которые длились два года. Свою избранницу он назвал Райан, и познакомились они 10 лет назад.

Об этом Эллиот рассказал в своих мемуарах Pageboy.

Так, тогда Пейдж было 26, и он отчаянно влюбился. В то время Эллиот не сменил пол, и был известен как Эллен Пейдж. Актер заявил, что им приходилось быть очень осторожными, чтобы скрыть роман от друзей или семьи.

Их первая встреча произошла в кофейне, и тогда актер был очарован неназванной актрисой.

— Она была сияющей — ее платье, ее улыбка, то, как она отбрасывала волосы с лица… Мы обсуждали книги, активизм, наше коллективное сознание и глубокий интеллект природы, — признался артист.

Впрочем, раскрывать личность актрисы Пейдж не спешит.

— Мой партнер был более закрытым, чем я, для разнообразия. У нас был осторожный, но авантюрный секс, — добавил Эллиот.

Однако, постоянная скрытность погубила эти отношения.

Недавно актер удивил заявлением о романе с другими известными голливудскими актрисами — звездой Людей Икс Кейт Марой и знаменитостью из фильма Джено Оливией Тирлби.

Недавно Арсен Мирзоян опроверг слухи о разводе с Тоней Матвиенко, и ответил на вопрос о том, изменял ли он ей. Артист признался, что не знает, откуда и почему начали распространяться слухи о разводе.