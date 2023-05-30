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Новий секс-скандал? Тілля Ліндеманна звинувачують у домаганнях і підмішуванні наркотиків

30 Травня 2023, 17:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тілль Ліндеманн
Джерело: Depositphotos

Навколо соліста німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна розгорається секс-скандал. Ірландка Шелбі Лінн побувала на закритій вечірці після концерту у Вільнюсі, після якої поділилася жахливими подробицями.

Так, у Twitter дівчина розповіла, що на заході після виступу були учасники гурту й заздалегідь запрошені фанати. Її нібито покликав один зі співробітників, щоб вона змогла зустрітися з Ліндеманном.

Опісля в соцмережі Шелбі оприлюднила різні синці на своєму тілі, зазначивши, що не пам’ятає, як вони на ній виникли, оскільки вважає, що їй щось підмішали.

– Синці, включно з тим, що здається слідами пальців – бо мене схопили, можливо. Я не знаю, коли з’явилися ці синці, тому що я була не при собі, під впливом чогось, – пояснила вона.

Далі було безліч інших твітів від дівчини, в яких вона розповідає все докладно й закликає відгукнутися інших жертв.

У Rammstein відреагували на звинувачення і заявили, що такого бути не могло.

– Що стосується звинувачень на нашу адресу у Вільнюсі, які поширюються в соціальних мережах, ми можемо виключити можливість того, що це мало місце серед нас. Нам невідомо про будь-які офіційні розслідування з цього приводу, – написали в соцмережі групи.

Зі свого боку Шелбі написала, що як вони можуть заперечувати те, що трапилося. Згодом наголосила, що нічого не говорила про зґвалтування, якщо так хтось подумав, оскільки Тілль нібито прийняв те, що вона не хоче займатися з ним сексом.

Однак мовчати дівчина не має наміру, а тому хоче розібратися, що ж саме сталося.

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секс-скандал Тілль Ліндеманн
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