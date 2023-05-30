Навколо соліста німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна розгорається секс-скандал. Ірландка Шелбі Лінн побувала на закритій вечірці після концерту у Вільнюсі, після якої поділилася жахливими подробицями.

Так, у Twitter дівчина розповіла, що на заході після виступу були учасники гурту й заздалегідь запрошені фанати. Її нібито покликав один зі співробітників, щоб вона змогла зустрітися з Ліндеманном.

Опісля в соцмережі Шелбі оприлюднила різні синці на своєму тілі, зазначивши, що не пам’ятає, як вони на ній виникли, оскільки вважає, що їй щось підмішали.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16 — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

– Синці, включно з тим, що здається слідами пальців – бо мене схопили, можливо. Я не знаю, коли з’явилися ці синці, тому що я була не при собі, під впливом чогось, – пояснила вона.

Далі було безліч інших твітів від дівчини, в яких вона розповідає все докладно й закликає відгукнутися інших жертв.

У Rammstein відреагували на звинувачення і заявили, що такого бути не могло.

Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. — Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023

– Що стосується звинувачень на нашу адресу у Вільнюсі, які поширюються в соціальних мережах, ми можемо виключити можливість того, що це мало місце серед нас. Нам невідомо про будь-які офіційні розслідування з цього приводу, – написали в соцмережі групи.

Зі свого боку Шелбі написала, що як вони можуть заперечувати те, що трапилося. Згодом наголосила, що нічого не говорила про зґвалтування, якщо так хтось подумав, оскільки Тілль нібито прийняв те, що вона не хоче займатися з ним сексом.

Однак мовчати дівчина не має наміру, а тому хоче розібратися, що ж саме сталося.