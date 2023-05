Навколо соліста німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна розгорається секс-скандал. Ірландка Шелбі Лінн побувала на закритій вечірці після концерту у Вільнюсі, після якої поділилася жахливими подробицями.

Так, у Twitter дівчина розповіла, що на заході після виступу були учасники гурту й заздалегідь запрошені фанати. Її нібито покликав один зі співробітників, щоб вона змогла зустрітися з Ліндеманном.

Опісля в соцмережі Шелбі оприлюднила різні синці на своєму тілі, зазначивши, що не пам’ятає, як вони на ній виникли, оскільки вважає, що їй щось підмішали.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16

— Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023