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Новый секс-скандал? Тилля Линдеманна обвиняют в домогательствах и подмешивании наркотиков

30 мая 2023, 17:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тілль Ліндеманн
Источник: Depositphotos

Вокруг солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна разгорается секс-скандал. Ирландка Шелби Линн побывала на закрытой вечеринке после концерта в Вильнюсе, после которой поделилась ужасающими подробностями.

Так, в Twitter девушка рассказала, что на мероприятии после выступления были участники группы и заранее приглашенные фанаты. Ее якобы позвал один из сотрудников, чтобы она смогла встретиться с Линдеманном.

После в соцсети Шелби обнародовала различные синяки на своем теле, отметив, что не помнит, как они на ней появились, поскольку считает, что ей что-то подмешали.

— Синяки, включая то, что кажется следами пальцев – ведь меня схватили, возможно. Я не знаю, когда появились эти синяки, потому что я была не в себе, под воздействием чего-то, — объяснила она.

Далее последовало множество других твитов от девушки, в которых она рассказывает все подробно и призывает отозваться других жертв.

В Rammstein отреагировали на обвинения и заявили, что такого быть не могло.

— Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам не известно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу, — написали в соцсети группы.

В свою очередь Шелби написала, что как они могут отрицать случившееся. Позже подчеркнула, что ничего не говорила об изнасиловании, если так кто-то подумал, поскольку Тилль якобы принял то, что она не хочет заниматься с ним сексом.

Однако молчать она не намерена, а потому хочет разобраться, что же именно произошло.

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Теги
секс-скандал Тилль Линдеманн
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