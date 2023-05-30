Вокруг солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна разгорается секс-скандал. Ирландка Шелби Линн побывала на закрытой вечеринке после концерта в Вильнюсе, после которой поделилась ужасающими подробностями.

Так, в Twitter девушка рассказала, что на мероприятии после выступления были участники группы и заранее приглашенные фанаты. Ее якобы позвал один из сотрудников, чтобы она смогла встретиться с Линдеманном.

После в соцсети Шелби обнародовала различные синяки на своем теле, отметив, что не помнит, как они на ней появились, поскольку считает, что ей что-то подмешали.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16 — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

— Синяки, включая то, что кажется следами пальцев – ведь меня схватили, возможно. Я не знаю, когда появились эти синяки, потому что я была не в себе, под воздействием чего-то, — объяснила она.

Далее последовало множество других твитов от девушки, в которых она рассказывает все подробно и призывает отозваться других жертв.

В Rammstein отреагировали на обвинения и заявили, что такого быть не могло.

Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. — Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023

— Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам не известно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу, — написали в соцсети группы.

В свою очередь Шелби написала, что как они могут отрицать случившееся. Позже подчеркнула, что ничего не говорила об изнасиловании, если так кто-то подумал, поскольку Тилль якобы принял то, что она не хочет заниматься с ним сексом.

Однако молчать она не намерена, а потому хочет разобраться, что же именно произошло.