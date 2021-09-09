Український співак Wellboy (справжнє ім’я Антон Вельбой), який прославився завдяки своїй пісні Гуси, розповів, чи вільне його серце.

21-річний виконавець зізнався, що рідко в своєму житті поки що зустрічав розумних дівчат і другої половинки в нього немає.

– Коли ти вчишся в університеті, то в основному тебе оточують студентки, які ще самі чогось вчаться. Словом, моє серце вільне. Давайте, дівчатка, всі пишіть мені, для всіх знайдеться в моєму серці місце, – зазначив Wellboy.

Wellboy – висхідна українська зірка, яка за короткий проміжок часу отримала шалену популярність. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Wellboy зізнався, як йому вдалося написати хіт Гуси. Виконавець зазначив, що в цьому йому допомогли Юрій Бардаш і Євген Тріплов.

На написання слів для пісні артиста надихнула природа рідного села Грунь, яке розташоване в Сумській області. За словами Wellboy унікальність треку Гуси полягає в тому, що він написаний від душі.

Антон був учасником десятого сезону вокального шоу X-Фактор. Хлопець дійшов до фіналу, але перемогти йому не вдалося.