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Новый хит? Wellboy показал клип на трек Вишні

22 октября 2021, 11:51 Каріна Зуєва
Антон Вельбой
Источник: Wellboy

Украинский певец Wellboy (настоящее имя Антон Вельбой) презентовал клип на песню Вишні.

По словам исполнителя, трек Вишні о том, что люди часто рисуют в голове свое будущее, однако не прикладывают никаких усилий, чтобы его осуществить.

Я підкинув вишню в небо, не попав до рота, — это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку, — написал Wellboy в Instagram.

Песня чем-то напоминает хит Wellboy — Гуси: латиноамериканские ритмы и комический текст со скрытым смыслом.

В презентованном клипе есть все, что связано с вишнями — компот, вареники, вишневый сад. Кроме того, ягода изображена и на волосах Wellboy.

— Трек Вишні — это просто разрыв! Вся песня продумана так, чтобы западать в душу и в то же время не надоедать, — отметил артист.

  • Захотелось сразу консервированных вишен и лета. Очень вайбовий трек.
  • Классная песня.
  • Какой же ты талант! Эта песня будет везде.
  • Антон, это сильнейшая работа! Ожидания стоили того.
  • Антон, это же просто разрыв! Ты доказал всем, что Гуси — не потолок, — пишут в комментариях под видео.
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Ранее мы писали, что Wellboy рассказал о создании хита Гуси. По словам певца, на написание слов для песни его вдохновила природа родного села Грунь.

Теги
Новий кліп , Прем’єра
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