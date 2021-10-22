Украинский певец Wellboy (настоящее имя Антон Вельбой) презентовал клип на песню Вишні.

По словам исполнителя, трек Вишні о том, что люди часто рисуют в голове свое будущее, однако не прикладывают никаких усилий, чтобы его осуществить.

— Я підкинув вишню в небо, не попав до рота, — это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку, — написал Wellboy в Instagram.

Песня чем-то напоминает хит Wellboy — Гуси: латиноамериканские ритмы и комический текст со скрытым смыслом.

В презентованном клипе есть все, что связано с вишнями — компот, вареники, вишневый сад. Кроме того, ягода изображена и на волосах Wellboy.

— Трек Вишні — это просто разрыв! Вся песня продумана так, чтобы западать в душу и в то же время не надоедать, — отметил артист.

Захотелось сразу консервированных вишен и лета. Очень вайбовий трек.

Классная песня.

Какой же ты талант! Эта песня будет везде.

Антон, это сильнейшая работа! Ожидания стоили того.

Антон, это же просто разрыв! Ты доказал всем, что Гуси — не потолок, — пишут в комментариях под видео.

Ранее мы писали, что Wellboy рассказал о создании хита Гуси. По словам певца, на написание слов для песни его вдохновила природа родного села Грунь.