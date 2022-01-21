Новою солісткою популярного гурту Artik & Asti стала Севіль Велієва. Вона була учасницею музичного шоу Х-Фактор.

Соліст та продюсер колективу Артем Умріхін зазначив, що настав час познайомити шанувальників Artik & Asti з новою солісткою. Так, дует презентував свою першу пісню в оновленому складі – Гармония.

– На початку листопада минулого року гурт залишився без найголовніших своїх складових: голосу, обличчя, фронтмена. Переді мною постало нелегке питання: що робити далі? Адже я як ніхто розумів, як складно знайти людину з голосом, який мені сподобався б, – зазначив Артем.

Він наголосив, що очікував на те, що на нову солістку поллється хвиля хейту, хто б нею не став. Крім того, до цього Умріхін взагалі думав, що гурту прийшов кінець.

– Навіть за найоптимістичнішого прогнозу, я оцінював терміни на пошук вокалу в 4-6 місяців. Потім підготовка людини ще мінімум два місяці, і в результаті 6-8 місяців мовчання гурту відправили б його в забуття, – зізнався продюсер.

Artik сказав, що якимсь чудовим чином він побачив відео Севіль із виконанням хіта колективу Чувства. Також він наголосив, що нова солістка – не стара, і попросив сприймати назву гурту спокійно.

– У неї свій індивідуальний тембр, своє власне забарвлення та харизма у виконанні. Тому порівнювати навіть не бачу сенсу. Її талант і бажання працювати вселили і в мене нову віру, віру в майбутнє гурту Artik & Asti! Це новий етап, новий розділ. А якою вона буде, покаже лише час, – зазначив Умріхін.

Севіль Велієва – учасниця багатьох вокальних шоу, зокрема Х-Фактора. Вона брала участь у третьому сезоні шоу. Народилася дівчина в Узбекистані, а потім із сім’єю переїхала до Криму.

Нагадаємо, у листопаді інтернет сколихнула новина, що Анна Дзюба йде з гурту Artik & Asti. У 2021 році колективу виповнилося 10 років.

Дівчина сказала, що хоче розпочати сольну кар’єру та вже випустила свій перший трек Феникс.