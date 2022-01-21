Новой солисткой популярной группы Artik & Asti стала Севиль Велиева. Она была участницей музыкального шоу Х-Фактор.

Солист и продюсер коллектива Артем Умрихин отметил, что пришло время познакомить поклонников Artik & Asti с новой солисткой. Так, дуэт презентовал свою первую песню в обновленном составе — Гармония.

— В начале ноября прошлого года группа осталась без самых главных своих составляющих: голоса, лица, фронтмена. Передо мной стал нелегкий вопрос : что делать дальше?! Ведь я как никто понимал, как сложно найти человека с голосом, который бы мне понравился, — отметил Артем.

Он подчеркнул, что ожидал того, что на новую солистку польется волна хейта, кто бы ею не стал. Кроме того, до этого Умрихин и вовсе думал, что группе пришел конец.

— Даже при самом оптимистичном прогнозе, я оценивал сроки на поиск вокала в 4-6 месяцев. Потом подготовка человека еще минимум два месяца, и в итоге 6-8 месяцев молчания группы отправили бы ее в забвение, — признался продюсер.

Artik сказал, что каким-то чудесным образом ему попалось видео Севиль с исполнением хита коллектива Чувства. Также он подчеркнул, что новая солистка — не старая, и попросил воспринимать название группы спокойно.

— У нее свой индивидуальный тембр, свой собственный окрас и харизма в исполнении. Поэтому сравнивать даже не вижу смысла. Ее талант и желание работать вселили и в меня новую веру, веру в будущее группы Artik & Asti! Это новый этап, новая глава. А какой она будет, покажет только время, — отметил Умрихин.

Севиль Велиева — участница многих вокальных шоу, в том числе Х-Фактора. Она принимала участие в третьем сезоне шоу. Родилась девушка в Узбекистане, а после с семьей переехала в Крым.

Напомним, в ноябре интернет всколыхнула новость, что Анна Дзюба уходит из группы Artik & Asti. В 2021 году коллективу исполнилось 10 лет.

Девушка сказала, что хочет начать сольную карьеру и уже выпустила свой первый трек Феникс.