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Новорічний подарунок: Go-A здобули престижну нагороду Eurovision Awards

31 Грудня 2021, 11:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Новорічний подарунок: Go-A здобули престижну нагороду Eurovision Awards

Український електрофолк-гурт GO-A, який представляв нашу країну на Євробаченні-2021, здобув престижну нагороду. Так, крім п’ятого місця у міжнародному конкурсі, вони перемогли в Eurovision Awards у номінації Найінноваційніша сценічна постановка.

– Друзі, завдяки вашій підтримці та любові, ми отримали дивовижний подарунок на Новий рік! Ми вдячні всім, хто працював над створенням нашого номера! Ви – команда мрії, – прокоментували учасники гурту свою перемогу.

Нагадаємо, що GO-A посіли п’яте місце на Євробаченні 2021, але глядачам вони сподобалися більше – їх розмістили на друге місце. Конкурс проходив у травні цього року.

Зі сценічною постановкою шоу на конкурсі гурту допомагали режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський із компанії RedRabbit.

Команда СТБ також відповідала за продакшн колективу. Творцем костюмів виступав художник Дмитро Курят. А за рухи на сцені відповідав хореограф Максим Пекний.

Нагадаємо, що ще у травні солістка гурту GO-A Катерина Павленко отримала всеукраїнську премію Жінка III тисячоліття. Нагороду співачці вручив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, який зазначив, що виступом на Євробаченні дівчині вдалося поєднати українців.

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Теги
Go-A , Євробачення
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